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"Аэрофлот" и РЖД не попали в план приватизации на ближайшие два года

15:12 25.12.2019 Источник: Эхо Москвы

«Аэрофлот» и РЖД не вошли в план приватизации на ближайшие два года. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Максим Акимов. По его словам, в план вошла аэропортовая инфраструктура. Речь, судя по всему, идет о «Шереметьево».  Эхо Москвы

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