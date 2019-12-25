0
0
128
НОВОСТИ

Правозащитник из Екатеринбурга подал в МВД заявление на Владимира Путина

15:32 25.12.2019 Источник: Эхо Москвы

Юрист и правозащитник из Екатеринбурга Никита Томилов подал в МВД заявление на Владимира Путина.

Он просит завести дело на президента по новой статье о преступных авторитетах, — пишет «МБХ Медиа». По мнению Томилова, Путин является главой преступного синдиката, состоящего из министров, руководителей спецслужб, а также иных лиц, которые занимают руководящие посты в стране. 

Томилов говорит, что это сделано не для того, чтобы Путина привлекли к ответственности, однако интересен ответ МВД по данном вопросу.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:32 25.12.2019
Франция выкупит за €24 млн картину, найденную на кухне
0
41
16:25 25.12.2019
В Московской области закрыли мусорный полигон «Непейно»
0
49
16:12 25.12.2019
Глава "Мемориала" вновь оштрафован на 100 тыс руб по статье о нарушении закона об иностранных агентах
0
79
16:00 25.12.2019
Учения по безопасности Рунета могли парализовать работу нескольких аэропортов - СМИ
0
96
15:12 25.12.2019
"Аэрофлот" и РЖД не попали в план приватизации на ближайшие два года
0
157
15:00 25.12.2019
Путин назвал главной целью улучшение уровня жизни граждан
0
183
14:32 25.12.2019
В Кремле затруднились ответить на вопрос о законности призыва в армию сотрудника ФБК
0
228
14:12 25.12.2019
В Екатеринбурге 15-летний школьник ударил учительницу молотком по голове - СМИ
0
237
14:00 25.12.2019
На нынешнем уровне интеграции РФ и Белоруссии нельзя говорить о равных условиях - Песков
0
266
13:32 25.12.2019
Самой популярной темой выпускного сочинения у российских одиннадцатиклассников стала "Надежда и отчаяние"
0
284

Возврат к списку