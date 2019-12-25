Правозащитник из Екатеринбурга подал в МВД заявление на Владимира Путина
15:32 25.12.2019 Источник: Эхо Москвы
Юрист и правозащитник из Екатеринбурга Никита Томилов подал в МВД заявление на Владимира Путина.
Он просит завести дело на президента по новой статье о преступных авторитетах, — пишет «МБХ Медиа». По мнению Томилова, Путин является главой преступного синдиката, состоящего из министров, руководителей спецслужб, а также иных лиц, которые занимают руководящие посты в стране.
Томилов говорит, что это сделано не для того, чтобы Путина привлекли к ответственности, однако интересен ответ МВД по данном вопросу. Эхо Москвы
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