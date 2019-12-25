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Учения по безопасности Рунета могли парализовать работу нескольких аэропортов - СМИ

16:00 25.12.2019 Источник: Эхо Москвы

Учения по изоляции российского сегмента интернета, по некоторым данным, парализовали работу аэропортов по всей России. Проверка безопасности и устойчивости проходила в рамках закона о «суверенном рунете», который вступил в силу в ноябре.

В работе ряда российских авиакомпаний и аэропортов, в частности Екатеринбурге, Уфе, Салехарде, Новом Уренгое, Ростове сегодня произошел масштабный сбой. Он продлился несколько часов. Все это время не функционировали системы, отвечающие за бронирование и покупку билетов, регистрацию на рейсы, провоз багажа, отслеживание перелета. Например, сотрудникам авиакомпаний приходилось самостоятельно вбивать при регистрации на рейс информацию о пассажирах и их багаже, потому что из-за неполадок система их не видела. Об этом изданию «URA.RU» сообщил источник в представительстве одной из российских авиакомпаний. По его словам, связаны проблемы с тестированием системы суверенного интернета. Собеседник издания отметил, что сбои случались и раньше, но такой масштабный – впервые. Страдают от этого в первую очередь авиакомпании, которые, вероятно, понесли убытки. В Минкомсвязи ранее обещали, что обычные пользователи не заметят учений – они должны проходить на выделенных сегментах, стендах и полигонах.

В Минкомсвязи ранее назвали успешными учения, проводившиеся в понедельник. Однако газета «Ведомости» писала, что в ходе теста не удалось отразить больше половины атак.  Эхо Москвы

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