Глава "Мемориала" вновь оштрафован на 100 тыс руб по статье о нарушении закона об иностранных агентах

16:12 Источник: Эхо Москвы

Суд вновь оштрафовал на 100 тысяч рублей главу правозащитного центра «Мемориал» Александра Черкасова по статье о нарушении закона об иностранных агентах. Черкасов наказан за отсутствие маркировки иностранного агента на странице специального проекта организации.

Это уже четвертый штраф для Черкасова, а общая сумма взысканий для международного и правозащитного «Мемориала» и его руководителей достигла 3-х миллионов 200 тысяч рублей. Эхо Москвы