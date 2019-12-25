Франция выкупит за €24 млн картину, найденную на кухне
16:32 25.12.2019 Источник: Русская служба Би-би-си
Французские власти запретили вывозить из страны картину "Осмеяние Христа" флорентийского живописца Чимабуэ. Полотно нашла на своей кухне пожилая француженка, после чего оно ушло с молотка за 24 миллиона евро. Теперь французским властям нужно найти деньги, чтобы выкупить картину.
Как говорится в заявлении министерства культуры Франции, его глава по рекомендации комиссии по национальному достоянию запретил экспорт картины на срок до 30 месяцев. Министерство за это время планирует собрать 24 миллиона евро и выкупить работу, чтобы повесить ее рядом с другой картиной Чимабуэ в Лувре.
"Осмеяние Христа" - шедевр периода проторенессанса. Ее автор, художник, известный под псевдонимом Чимабуэ ("Быкоголовый"), считается одним из важнейших живописцев того периода. Картина предположительно была написана в 1280-х годах.
Работу Чимабуэ нашли в доме пожилой женщины в городе Компьень в 90 км к северу от Парижа. Она висела над плитой на кухне.
В октябре полотно продали на аукционе за 24 миллиона евро. Русская служба Би-би-си
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