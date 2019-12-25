В Московской области закрыли мусорный полигон «Непейно»

16:25

Фото пресс-службы правительства Московской области

В Подмосковье закрыли 27-й полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) «Непейно» в Дмитровском городском округе. В этом году это уже третий закрытый мусорный полигон в регионе, ранее были закрыты полигоны «Воловичи» в Коломне и «Егорьевский» в Егорьевске.

«Мусорный полигон «Непейно» эксплуатировался почти 45 лет с 1975 года, площадь участка захоронения отходов составляет более 12 гектаров, он эксплуатировался с грубыми нарушениями экологического законодательства, поэтому доставлял жителям массу неудобств, а природе наносил экологический ущерб», – сообщил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

Он добавил, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв принял решение закрыть эту свалку. «Сегодня, 25 декабря совместно с главой и местными жителями, которые живут неподалеку, закрыли полигон, заблокировали въезд на объект бетонными блоками, отходы сюда больше поступать не будут», – отметил Хромушин.

Общая площадь закрытых полигонов ТБО в регионе в этом году составляет более 50 гектаров. Через несколько дней закроется четвертый полигон ТБО «Каргашино» в Мытищах. В целом с начала реформы отрасли обращения с отходами в Подмосковье количество закрытых полигонов ТБО составит 28 из 39 полигонов ТБО. Ранее дегазацию запустили на трех полигонах: «Кучино», «Тимохово», «Торбеево». «Тимохово» и «Торбеево» уже в следующем году начнут приносить области пользу: свалочный газ мощные турбины будут преобразовывать в энергию, соответствующее оборудование уже там установлено.

В области реализуется комплекс мероприятий по снижению причиняемого полигонами ущерба: на всех закрытых и действующих полигонах предусмотрена установка систем пассивной и активной дегазации. Активная дегазация предусмотрена на полигонах: «Алексинский карьер», «Лесная», «Малая Дубна», «Непейно», «Ядрово», «Шатурский», «Торбеево», «Тимохово» и «Воловичи».

«Оставшиеся 11 полигонов будут закрыты до 2030 года, два из которых в следующем году будут модернизированы в современные комплексы по переработке отходов», – подчеркнул Хромушин.

В Московской области строится новая комплексная инфраструктура обращения с твердыми коммунальными отходами, всего будет работать 12 новых современных комплексов переработки отходов (КПО). Идет строительство четырех заводов по термической переработке отходов. Также подмосковные жители вовлечены в раздельный сбор отходов, благодаря чему более 1 миллион тонн отсортированных отходов пошло на вторичную переработку.

«До конца этого года мы откроем шестой новый современный комплекс по переработке отходов (КПО) «Алексинский карьер» в Клину, мощность которого составит 150 тыс. т отходов в год. Ранее мы открыли два новых КПО «ЮГ» в Коломне и «Восток» в Егорьевске, на полную мощность заработали КПО в Рошале, Серебряных Прудах и Зарайске. Все это позволило нам закрыть расположенные там старые полигоны, а работа этих предприятий, в рамках комплексной системы по обращению отходов, должна довести объем захоронения коммунальных отходов в Московской области всего до 5% от образуемых отходов», – заключил Хромушин.

Георгий Соловьев