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Медведев пожелал президенту "немножко отдохнуть" в предстоящие праздники

17:12 25.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Дмитрий Медведев пожелал президенту «немножко отдохнуть» в новогодние праздники. Сегодня Владимир Путин подводил итоги года с членами правительства.

Премьер поблагодарил главу государства за внимание к работе кабмина и решения, которые оперативно принимаются президентом «в необходимых случаях». Медведев также пожелал Путину хорошего Нового года.

«Ну и, естественно, немножко отдохнуть, если это получится», — сказал глава правительства.

На заседании Путин отметил необходимость увеличения темпов роста российской экономики. Задача номер один, по словам президента, — это по-прежнему повышение уровня доходов граждан.  Говорит Москва

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