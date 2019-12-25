Медведев пожелал президенту "немножко отдохнуть" в предстоящие праздники

17:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Дмитрий Медведев пожелал президенту «немножко отдохнуть» в новогодние праздники. Сегодня Владимир Путин подводил итоги года с членами правительства.

Премьер поблагодарил главу государства за внимание к работе кабмина и решения, которые оперативно принимаются президентом «в необходимых случаях». Медведев также пожелал Путину хорошего Нового года.

«Ну и, естественно, немножко отдохнуть, если это получится», — сказал глава правительства.

На заседании Путин отметил необходимость увеличения темпов роста российской экономики. Задача номер один, по словам президента, — это по-прежнему повышение уровня доходов граждан. Говорит Москва