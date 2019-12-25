Китай испытал баллистическую ракету, способную достать до любой точки США
17:40 25.12.2019 Источник: Lenta.ru
Подводная лодка ВМФ Народно-освободительной армии Китая провела испытание баллистической ракеты, которая способна достать до любой точки на территории США. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источник в Пентагоне.
Новейшую ракету JL-3 испытали с подводной лодки атомного ракетного базирования класса Jin из залива Бохай (северо-западная часть Желтого моря) в воскресенье, 22 декабря. Пуск зафиксировали американские разведывательные спутники, которые отслеживали ракету на протяжении всего полета в западном направлении.
Другие подробности запуска не сообщаются. Издание указывает, что испытания проводились на фоне сообщений о том, что разведка США ожидает запуск ракет большой дальности в КНДР. Lenta.Ru
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