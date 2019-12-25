0
0
1
НОВОСТИ

Израильская полиция задержала молодого еврея, вошедшего с ножом в Храм Гроба Господня

17:41 25.12.2019 Источник: NEWSru.co.il

В среду, 25 декабря, молодой мужчина вошел в Храм Гроба Господня в Иерусалиме, имея при себя кухонный нож с длинным лезвием.

В помещении находилось много людей и началась паника. Полиция задержала мужчину. Им оказался еврей, мотивы поступка которого расследуются. Пострадавших не было.  Newsru.co.il

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:40 25.12.2019
Китай испытал баллистическую ракету, способную достать до любой точки США
0
83
17:12 25.12.2019
Медведев пожелал президенту "немножко отдохнуть" в предстоящие праздники
0
119
17:00 25.12.2019
ВАК допустила защиту докторской диссертации в виде научного доклада
0
167
16:32 25.12.2019
Франция выкупит за €24 млн картину, найденную на кухне
0
173
16:25 25.12.2019
В Московской области закрыли мусорный полигон «Непейно»
0
167
16:12 25.12.2019
Глава "Мемориала" вновь оштрафован на 100 тыс руб по статье о нарушении закона об иностранных агентах
0
187
16:00 25.12.2019
Учения по безопасности Рунета могли парализовать работу нескольких аэропортов - СМИ
0
229
15:32 25.12.2019
Правозащитник из Екатеринбурга подал в МВД заявление на Владимира Путина
0
251
15:12 25.12.2019
"Аэрофлот" и РЖД не попали в план приватизации на ближайшие два года
0
232
15:00 25.12.2019
Путин назвал главной целью улучшение уровня жизни граждан
0
288

Возврат к списку