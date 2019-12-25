Израильская полиция задержала молодого еврея, вошедшего с ножом в Храм Гроба Господня
17:41 25.12.2019 Источник: NEWSru.co.il
В среду, 25 декабря, молодой мужчина вошел в Храм Гроба Господня в Иерусалиме, имея при себя кухонный нож с длинным лезвием.
В помещении находилось много людей и началась паника. Полиция задержала мужчину. Им оказался еврей, мотивы поступка которого расследуются. Пострадавших не было. Newsru.co.il
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