Путин не согласился с некоторыми утверждениями Кудрина по поводу нацпроектов

18:40 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин вступил в дискуссию с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным, не согласившись с его оценками результативности национальных проектов, а также методов стимулирования экономического роста в стране.Глава Счетной палаты раскритиковал не только реализацию нацпроектов, но и всю модель управления экономикой, которая, по его словам, "не соответствует требованиям времени". Он сообщил, что на основании мониторинга, проведенного СП в регионах, 15% субъектов РФ считают значения, поставленные в нацпроектах, недостижимыми, 38% отмечают высокие риски в их достижении.Путин согласился с тем, что в докладе Кудрина "на многое нужно обратить внимание". Вместе с тем, президент подчеркнул, что ему "достаточно сложно согласиться с утверждением, что нацпроекты не дали необходимых ресурсов" для достижения национальных целей развития.

"Если бы не нацпроекты, то не было бы уровня, который имеется сегодня, мы просто не смогли бы его обеспечить, именно нацпроекты позволили направить туда дополнительные ресурсы", - считает Путин.

Глава государства согласился с тезисом Кудрина о необходимости "сопоставления национальных целей развития и национальных проектов, как инструментов достижения этих целей".

По оценке Путина, эта система "в целом работает, вопрос в том, как обеспечить ее дополнительное финансирование". "Ваша позиция мне известна - ослабить немножко денежно-кредитную политику, изменить черту отсечения от нефтегазовых доходов. Здесь у вас гносеологические противоречия с Минфином, Минэком и, думаю, что с Центральным банком", - сказал президент, обращаясь к главе Счетной палаты. Он предложил над этим вопросом "всем вместе подумать.