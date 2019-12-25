В 2020 году крупнейшее в Европе СИЗО полностью войдет в строй

18:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все корпуса крупнейшего следственного изолятора Европы "Кресты" в Колпинском районе Петербурга полностью введут в строй в 2020 году. Об этом журналистам в среду сообщил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александр Калашников в рамках рабочего визита в Петербург.

"Рабочий визит был прежде всего связан с тем, чтобы понять состояние нового изолятора - это "Кресты-2". Впечатления произвело положительное. То есть объект практически завершен. Остались отдельные недоделки, но мы выработали дорожную карту. Я думаю, что в первом полугодии 2020 года все оставшиеся моменты незавершенного строительства, ремонта, ввода в эксплуатацию отдельных корпусов будут завершены", - сказал Калашников.

Он также отметил, что изолятор "Кресты" - это "очень глобальный объект" на 92 корпуса. "Мы понимаем, что и как делать, есть силы и возможности", - добавил директор ФСИН.