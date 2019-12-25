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Нино Бурджанадзе считает, что между Грузией и Россией должен быть прямой диалог

19:15 25.12.2019 Источник: Интерфакс

Грузия должна предложить России не какие-то новые форматы переговоров, а прямой диалог, считает лидер грузинской оппозиционной партии "Демократическое движение", экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе.

"Мы не новый "нормандский формат" должны предложить российскому руководству, а прямой диалог", - сказала Бурджанадзе в среду журналистам, комментируя заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что существующий формат международных женевских дискуссий по Закавказью не эффективен и необходимо искать новые форматы, подобные "нормандскому", созданному для урегулирования ситуации на востоке Украины.

По мнению Бурджанадзе, Россия не согласится на такого рода новый формат и это изначально мертвая идея, попытка показать, что якобы "что-то делаешь на международной арене".

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