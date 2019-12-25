Генсек ООН Гутерриш попустительствует невыдаче виз российским сотрудникам - МИД РФ

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Невыдача виз США российским сотрудникам ООН в Нью-Йорке происходит при попустительстве генерального секретаря организации Антониу Гутерриша. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с проблемами с получением американских виз российскими офицерами Военно-штабного комитета ООН.

"Имеют место вопиющие случаи, когда уже работающим в Нью-Йорке российским сотрудникам не продлевают визы, фактически ставя их в положение, когда они вынуждены завершать контракт и возвращаться в Россию. При помощи этого своеобразного "административного ресурса" американцы прибегают к практике недобросовестной конкуренции, смещая с интересующих их постов россиян и продвигая туда своих военнослужащих. Примечательно, что все это происходит при явном попустительстве со стороны генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который фактически игнорирует нарушение Соединенными Штатами Устава и Соглашения о местоположении центральных служб ООН", - говорится в тексте комментария, опубликованном на сайте министерства.