Генсек ООН Гутерриш попустительствует невыдаче виз российским сотрудникам - МИД РФ
19:40 25.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Невыдача виз США российским сотрудникам ООН в Нью-Йорке происходит при попустительстве генерального секретаря организации Антониу Гутерриша. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с проблемами с получением американских виз российскими офицерами Военно-штабного комитета ООН.
"Имеют место вопиющие случаи, когда уже работающим в Нью-Йорке российским сотрудникам не продлевают визы, фактически ставя их в положение, когда они вынуждены завершать контракт и возвращаться в Россию. При помощи этого своеобразного "административного ресурса" американцы прибегают к практике недобросовестной конкуренции, смещая с интересующих их постов россиян и продвигая туда своих военнослужащих. Примечательно, что все это происходит при явном попустительстве со стороны генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который фактически игнорирует нарушение Соединенными Штатами Устава и Соглашения о местоположении центральных служб ООН", - говорится в тексте комментария, опубликованном на сайте министерства.
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