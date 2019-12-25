0
0
0
НОВОСТИ

На встрече с бизнесменами конкретные уголовные дела не обсуждались - Песков

22:10 25.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями не обсуждал конкретные уголовные дела против бизнесменов.

"Не обсуждались", - сказал ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, поднимались ли вопросы конкретных дел на встрече Путина с предпринимателями.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

19:49 25.12.2019
Путин: В целом у нас ситуация в экономике удовлетворительная
0
277
19:40 25.12.2019
Генсек ООН Гутерриш попустительствует невыдаче виз российским сотрудникам - МИД РФ
0
274
19:15 25.12.2019
Нино Бурджанадзе считает, что между Грузией и Россией должен быть прямой диалог
0
313
18:55 25.12.2019
В 2020 году крупнейшее в Европе СИЗО полностью войдет в строй
0
290
18:40 25.12.2019
Путин не согласился с некоторыми утверждениями Кудрина по поводу нацпроектов
0
300
17:41 25.12.2019
Израильская полиция задержала молодого еврея, вошедшего с ножом в Храм Гроба Господня
0
329
17:40 25.12.2019
Китай испытал баллистическую ракету, способную достать до любой точки США
0
372
17:12 25.12.2019
Медведев пожелал президенту "немножко отдохнуть" в предстоящие праздники
0
347
17:00 25.12.2019
ВАК допустила защиту докторской диссертации в виде научного доклада
0
436
16:32 25.12.2019
Франция выкупит за €24 млн картину, найденную на кухне
0
402

Возврат к списку