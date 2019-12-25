На встрече с бизнесменами конкретные уголовные дела не обсуждались - Песков

22:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями не обсуждал конкретные уголовные дела против бизнесменов.

"Не обсуждались", - сказал ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, поднимались ли вопросы конкретных дел на встрече Путина с предпринимателями.