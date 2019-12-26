Организация КНР по правам человека обвинила США в "культе денег" и "покупной политике"

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общественное устройство и система государственного управления США крайне уязвимы из- за "культа денег" и вопиющей коммерциализации политики в данной стране. Об этом говорится в докладе, опубликованном в четверг Обществом по изучению прав человека КНР,

"Политика, определяемая деньгами, осложнила в Соединенных Штатах решение ключевых социально-экономических проблем. <...> Она продемонстрировала истинную сущность американского общества: США постоянно заявляют о себе как о "модели" демократии и [защиты] прав человека, стремятся, чтобы весь мир у них учился, - отмечается в документе. - Однако глубоко пустившая свои корни политика [культа] денег, которая в этой стране видна повсюду, выводит на чистую воду всю эту ложь".

В докладе подчеркивается, что американская демократия - достояние исключительно богатых или состоятельных граждан, она не распространяется на обычных и малоимущих людей. "Доступ к демократическим правам, о которых говорится в конституции США, можно получить лишь тогда, когда в кармане есть деньги. Без них любые рассуждения об участии в политике оказываются просто болтовней. Политика [культа] денег жестоко подавила "американские права человека", - указывается в документе.