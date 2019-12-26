В Роспотребнадзоре открыли "горячую линию" по услугам такси и каршеринга

07:22 Источник: Интерфакс

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) с 26 декабря запускает "горячую линию" по услугам такси и каршеринга, сообщает пресс-служба ведомства в четверг.

"В связи с высокой востребованностью гражданами информации о правах при пользовании услугами такси и каршеринга, а также в связи с высоким туристическим потоком на новогодние праздники Роспотребнадзор повторно запустит "горячую линию"", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, "горячая линия" будет работать с 26 декабря по 15 января.

"Телефоны горячих линий и адреса консультационных центров и пунктов размещены на сайтах управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации", - добавили в пресс-службе.



