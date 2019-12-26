0
0
69
НОВОСТИ

В результате обстрела из минометов со стороны ВСУ ранен мирный житель в Горловке

07:34 26.12.2019

Мирный житель ранен в поселке шахты 6/7 на севере Горловки в результате обстрела со стороны украинской армии. Об этом сегодня сообщил мэр города Иван Приходько.

«Украинские силовики обстреляли из минометов поселок шахты 6/7. Получил ранение головы и плеча мирный житель», — отметил Приходько.

В свою очередь, представительство ДНР в СЦКК сообщило, что в 14:50 по поселку шахты 6/7 было выпущено три мины калибром 82 мм.   ДАН

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

08:00 26.12.2019
В 2020 году услуги ЖКХ в среднем по России подорожают на 4%
0
10
07:48 26.12.2019
Лев Пономарев намерен создать новое правозащитное движение
0
52
07:41 26.12.2019
Главу "Мемориала" оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах
0
61
07:37 26.12.2019
В ЛНР отменен комендантский час в период с Нового года до Рождества
0
60
07:22 26.12.2019
В Роспотребнадзоре открыли "горячую линию" по услугам такси и каршеринга
0
86
07:15 26.12.2019
Сирия начала геологоразведку нефти и газа в Средиземном море в сотрудничестве с Россией - чиновник
0
101
07:08 26.12.2019
Военная полиция РФ заняли опорный пункт под сирийской Раккой, оставленный американцами
0
104
07:00 26.12.2019
Организация КНР по правам человека обвинила США в "культе денег" и "покупной политике"
0
120
22:10 25.12.2019
На встрече с бизнесменами конкретные уголовные дела не обсуждались - Песков
0
547
19:49 25.12.2019
Путин: В целом у нас ситуация в экономике удовлетворительная
0
690

Возврат к списку