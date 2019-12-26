В результате обстрела из минометов со стороны ВСУ ранен мирный житель в Горловке

07:34

Мирный житель ранен в поселке шахты 6/7 на севере Горловки в результате обстрела со стороны украинской армии. Об этом сегодня сообщил мэр города Иван Приходько.

«Украинские силовики обстреляли из минометов поселок шахты 6/7. Получил ранение головы и плеча мирный житель», — отметил Приходько.

В свою очередь, представительство ДНР в СЦКК сообщило, что в 14:50 по поселку шахты 6/7 было выпущено три мины калибром 82 мм. ДАН