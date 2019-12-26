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НОВОСТИ

В ЛНР отменен комендантский час в период с Нового года до Рождества

07:37 26.12.2019

Глава ЛНР Леонид Пасечник своим указом отменил действие комендантского часа на территории Луганской Народной Республики с Нового года до Рождества.

"Постановляю отменить действие режима комендантского часа на территории Луганской Народной Республики с 23.00 31 декабря 2019 года до 04.00 8 января 2020 года", - говорится в тексте документа.

Указом предписано возобновить действие комендантского часа с 23.00 8 января 2020 года.

Комендантский час действует на территории ЛНР ежесуточно с 23.00 до 04.00. ЛуганскИнформЦентр

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