В ЛНР отменен комендантский час в период с Нового года до Рождества

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Глава ЛНР Леонид Пасечник своим указом отменил действие комендантского часа на территории Луганской Народной Республики с Нового года до Рождества.

"Постановляю отменить действие режима комендантского часа на территории Луганской Народной Республики с 23.00 31 декабря 2019 года до 04.00 8 января 2020 года", - говорится в тексте документа.

Указом предписано возобновить действие комендантского часа с 23.00 8 января 2020 года.

Комендантский час действует на территории ЛНР ежесуточно с 23.00 до 04.00. ЛуганскИнформЦентр