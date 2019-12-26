В 2020 году услуги ЖКХ в среднем по России подорожают на 4%

08:00 Источник: Lenta.ru

В 2020 году жилищно-коммунальные услуги в среднем по России подорожают на четыре процента. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год. Отмечается, что однократный рост цен на ЖКУ устанавливает распоряжение кабмина, в котором фиксируются предельные индексы повышения платы в регионах.

В ноябре этого года глава ФАСзаявил, что незаконное повышение тарифов ЖКХ в стране прекращено. По его словам, в России в перспективе появилась возможность снижать цены на коммунальные услуги из-за устранения лазеек в законодательстве.