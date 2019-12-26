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НОВОСТИ

В 2020 году услуги ЖКХ в среднем по России подорожают на 4%

08:00 26.12.2019 Источник: Lenta.ru

В 2020 году жилищно-коммунальные услуги в среднем по России подорожают на четыре процента. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год. Отмечается, что однократный рост цен на ЖКУ устанавливает распоряжение кабмина, в котором фиксируются предельные индексы повышения платы в регионах.

В ноябре этого года глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что незаконное повышение тарифов ЖКХ в стране прекращено. По его словам, в России в перспективе появилась возможность снижать цены на коммунальные услуги из-за устранения лазеек в законодательстве.

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