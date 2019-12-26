Эстония пригрозила России санкциями за отправку поезда в Крым

08:19 Источник: РОСБАЛТ

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу пригрозил изоляцией Крыма из-за открытия железнодорожного сообщения с Россией.

В своем Twitter министр осудил отправку первого поезда «Таврия» из Петербурга в Симферополь по недавно построенному Крымскому мосту.

По словам Рейнсалу, Россия «вопиющим образом» нарушила «суверенитет и территориальную целостность» Украины. Со своей стороны Таллин настаивает на восстановлении границ 2014 года — до присоединения Крыма к РФ.

Глава МИД выразил уверенность, что международное сообщество не станет закрывать глаза на этот инцидент и введет новые санкции против Крыма.



