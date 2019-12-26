США намерены противостоять России в Средиземном море
08:25 26.12.2019 Источник: РОСБАЛТ
Вашингтон будет укреплять свое влияние в Средиземном море через усиление связей с Израилем, Грецией и Кипром, сообщает издание The Hill.
В частности, США намерены стать ключевым игроком на газовом рынке региона, чтобы ослабить активность России и Турции.
Эти цели и способы их достижения отражены в принятом на прошлой неделе «Акте о консолидированных ассигнованиях 2020 года» на сумму $1,4 трлн.
Указанный документ сообщает о финансировании ряда государственных учреждений до 30 сентября 2020 года.
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