США намерены противостоять России в Средиземном море

08:25 Источник: РОСБАЛТ

Вашингтон будет укреплять свое влияние в Средиземном море через усиление связей с Израилем, Грецией и Кипром, сообщает издание The Hill.

В частности, США намерены стать ключевым игроком на газовом рынке региона, чтобы ослабить активность России и Турции.

Эти цели и способы их достижения отражены в принятом на прошлой неделе «Акте о консолидированных ассигнованиях 2020 года» на сумму $1,4 трлн.

Указанный документ сообщает о финансировании ряда государственных учреждений до 30 сентября 2020 года.