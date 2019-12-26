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Рубль продолжает наступать по всем фронтам - эксперт

08:31 26.12.2019 Источник: REGNUM

Торги на Мосбирже 25 декабря открылись укреплением по рублю. Этому способствовали налоговый период и закрытие мировых бирж в связи с празднованием в большинстве стран Рождества, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

По итогам торгов рубль укрепился к доллару и британцу. Пара доллар/рубль снизилась на 0,19%, до 61,85 руб., фунт/доллар — на 0,11%, до 80,21 руб. Потери к евро составили 0,09%. 
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По паре доллар/рубль прогнозируется уровень 61. Если скорость укрепления рубля сохранится до конца года, то такая цена достигнет рубль к 5 января 2020 года.

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