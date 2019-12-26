Жители Германии считают Трампа более опасным для мира, чем Путин и Ким Чен Ын

09:00 Источник: РБК

Жители Германии считают, что президент США Дональд Трамп представляет бóльшую угрозу для мира, чем Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, лидер КНДР Ким Чен Ын и духовный лидер Ирана Али Хаменеи. Об этом свидетельствуют результаты опроса DPA, сообщает Deutsche Welle (DW).

Как выяснилось, Трампа угрозой для мира назвали 41% респондентов. Куда меньше (в два с лишним раза, 17%) опасаются Ким Чен Ына. Путина угрозой назвали 8%, Си Цзиньпина — 7%.

DW указывает, что по сравнению с прошлым годом первая тройка осталась прежней, однако в случае с президентами США и России уровень опасений снизился на 7%. РБК