На фоне санкций спортсменам увеличили размеры премий за медали международных турниров
08:56 26.12.2019 Источник: NEWSru.com
Правительство России увеличило размеры премий, которые выплачиваются победителям и призерам престижных международных и национальных спортивных состязаний. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Напомним, что 9 декабря исполком WADA единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия, что повлекло за собой невозможность участия атлетов под флагом РФ в чемпионатах мира и Олимпийских играх, а также лишения России права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них.
Срок санкций, введенных из-за махинаций с базой данных московской лаборатории, составляет четыре года. Вердикт еще не вступил в силу, так как был обжалован российской стороной.
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