На фоне санкций спортсменам увеличили размеры премий за медали международных турниров

08:56 Источник: NEWSru.com

Правительство России увеличило размеры премий, которые выплачиваются победителям и призерам престижных международных и национальных спортивных состязаний. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, что 9 декабря исполком WADA единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия, что повлекло за собой невозможность участия атлетов под флагом РФ в чемпионатах мира и Олимпийских играх, а также лишения России права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них.

Срок санкций, введенных из-за махинаций с базой данных московской лаборатории, составляет четыре года. Вердикт еще не вступил в силу, так как был обжалован российской стороной.