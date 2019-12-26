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НОВОСТИ

С 1 января россияне смогут зарегистрировать новый автомобиль прямо в автосалоне

09:05 26.12.2019 Источник: Коммерсант.ru

С 1 января граждане смогут зарегистрировать новый автомобиль прямо в автосалоне — без посещения ГИБДД. Соответствующее постановление, как выяснил “Ъ”, подписал премьер Дмитрий Медведев. Документ вступит в силу одновременно с законом «О государственной регистрации транспортных средств». Новую услугу клиентам смогут предоставить не все автодилеры, а только включенные в полицейский реестр «специализированные организации», имеющие специально обученных для осмотра машин сотрудников.

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