Путин пожаловался на недостаток сна
09:20 26.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин в перерыве между периодами хоккейного матча на катке на Красной площади рассказал, что в последнее время ему не удавалось высыпаться. Фрагмент записи был показан в четверг в эфире телеканала "Россия-24".
На призыв бизнесмена Геннадия Тимченко уделять больше времени тренировкам президент ответил, что в последнее время он не высыпался. "Мало спал. 4-5 часов", - сказал Путин.
Матч Ночной хоккейной лиги на катке на Красной площади прошел вечером в среду и завершился со счетом 8:5 в пользу команды, за которую выступал президент РФ Владимир Путин. Больше половины шайб со стороны победителей забросил глава государства.
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