Валерий Фадеев не поддержал идею сделать 31 декабря выходным
09:32 26.12.2019 Источник: Коммерсант.ru
Глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев не согласен с решением некоторых регионов сделать 31 декабря нерабочим днем. Он напомнил, что в советское время был один выходной — 1 января, «и ничего, работали».
«А теперь мы 9 января выходим, еще и 31 декабря зацепили. Думаю, что работать надо больше»,— заявил господин Фадеев «РИА Новости».
Он отметил, что другое дело, если люди ему на это возразят — «мы и так много работаем, а зарплата маленькая». «Но сдвигать страну в сторону все большего количества выходных — это неправильно»,— сказал Валерий Фадеев. Страну надо сдвигать в сторону экономического роста и роста доходов, считает глава СПЧ. Коммерсантъ
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