Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

10:00 Источник: Газета.Ru

Армия обороны Израиля нанесла удар по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщается на странице армии в Twitter.

Израильские Военно-воздушные силы (ВВС) нанесли удар по ряду объектов ХАМАС в ответ на ракету, выпущенную из сектора Газа, говорится в сообщении.

25 декабря ракета, выпущенная из Газы, была перехвачена израильскими системами ПВО. Газета.Ru