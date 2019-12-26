Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
10:00 26.12.2019 Источник: Газета.Ru
Армия обороны Израиля нанесла удар по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщается на странице армии в Twitter.
Израильские Военно-воздушные силы (ВВС) нанесли удар по ряду объектов ХАМАС в ответ на ракету, выпущенную из сектора Газа, говорится в сообщении.
25 декабря ракета, выпущенная из Газы, была перехвачена израильскими системами ПВО. Газета.Ru
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