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Депутат Госдумы подготовила законопроект о защите прав должников по ЖКХ

10:05 26.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Наталья Костенко подготовила законопроект, который позволит распространить требования закона о защите прав должников при взыскании долга на неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги.

"Законопроектом предлагается исключить из части 4 статьи 1 ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности" положение о том, что закон не распространяется на правоотношения, возникшие из жилищного законодательства", - сообщила парламентарий в четверг корр. ТАСС. По ее словам, инициатива уже направлена на обсуждение в координационный совет фракции по законотворческой деятельности.

В июне 2019 года Госдума ввела запрет на передачу долгов по ЖКХ легальным коллекторским компаниям. 

Как заметила Костенко, "коммунальщики - это те же самые кредиторы, что и банки, МФО (микрофинансовые организации), и они также взыскивают долги с граждан в досудебном порядке". "Оплата коммунальных долгов должна происходить своевременно, но, в то же время, причины ненадлежащего исполнения обязательств по оплате коммуналки, могут быть разные, в том числе и уважительные, к примеру, задержка зарплаты, потеря работы и иные объективные обстоятельства, - добавила автор законопроекта. - Уже сегодня мы наблюдаем нарушения при взыскании коммунальных долгов, которые являются сигналом к тому, что нужно срочно законодательно прописать цивилизованный порядок взыскания коммунальных долгов".

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