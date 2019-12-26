В Саудовской Аравии ввели запрет на ранние браки
10:20 26.12.2019 Источник: Газета.Ru
Власти Саудовской Аравии ввели запрет на ранние браки, сообщает Saudi Gazette. Новое законодательство устанавливает минимальный возраст для вступления в брак – 18 лет.
В циркуляре, направленном министром юстиции страны Валидом ас-Самаани в местные суды, указано, что при желании подростка, не достигшего 18 лет, вступить в брак, необходимо будет получить специальное разрешение.
Все подобные запросы должны быть переданы в специализированный суд, который будет решать, не повлияет ли негативно ранний брак на юного молодожена и его будущее. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 11:05 26.12.2019
- Левандовски обошел Месси и признан лучшим бомбардиром 2019 года
- 11:00 26.12.2019
- Украина, возбудив дело о поездах в Крым, признала существование Крымского моста - Аксенов
- 10:32 26.12.2019
- Порошенко и еще 80 депутатов Рады за прогулы лишили выплат на более 3 млн гривен
- 10:05 26.12.2019
- Депутат Госдумы подготовила законопроект о защите прав должников по ЖКХ
- 10:00 26.12.2019
- Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
- 09:32 26.12.2019
- Валерий Фадеев не поддержал идею сделать 31 декабря выходным
- 09:23 26.12.2019
- Эксперты МосГИК рассказали, как правильно хранить новогодние салаты
- 09:20 26.12.2019
- Путин пожаловался на недостаток сна
- 09:05 26.12.2019
- С 1 января россияне смогут зарегистрировать новый автомобиль прямо в автосалоне
- 09:00 26.12.2019
- Жители Германии считают Трампа более опасным для мира, чем Путин и Ким Чен Ын
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать