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Порошенко и еще 80 депутатов Рады за прогулы лишили выплат на более 3 млн гривен

10:32 26.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывшего президента Украины, а ныне депутата Верховной рады Петра Порошенко, главу партии "Слуга народа" и заместителя председателя одноименной фракции Александра Корниенко и еще 79 депутатов лишили права на возмещение расходов на общую сумму более 3 млн гривен (125 тыс. долларов) из-за прогулов. Об этом сообщило информационное управлении Рады.

"В соответствии с распоряжением главы Верховной рады Украины от 13 декабря 2019 года "О прекращении возмещения народным депутатам Украины расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, за ноябрь 2019 года" прекращено возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, 81 народному депутату Украины на сумму 3 млн 60 тыс. ", - говорится в ответе управления на запрос издания УНН.

Отмечается, что остатки ассигнований на регистрационных счетах в конце текущего года будут списаны в доход государственного бюджета. Сейчас выплаты депутату Рады, связанные с осуществлением полномочий народного избранника, составляют около 30 тыс. гривен (1250 долларов).

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