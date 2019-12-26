Украина, возбудив дело о поездах в Крым, признала существование Крымского моста - Аксенов
11:00 26.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские власти признали существование Крымского моста, который долгое время пытались объявить фейком, когда возбудили дело в связи с запуском поездов из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым, считает глава Крыма Сергей Аксенов.
В среду Генеральная прокуратура Украины сообщила, что возбуждено уголовное дело в связи с тем, что в среду первый пассажирский поезд Петербург - Севастополь прибыл в Крым, проехав через Керченский пролив по Крымскому мосту.
"Думаю, что во всей этой истории есть, по крайней мере, один плюс: украинская власть теперь официально признала то, что долго пыталась отрицать: мост существует в реальности, а не в декорациях Мосфильма, и по нему ездят реальные поезда", - написал Аксенов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Он отметил, что такие успешные проекты улучшают жизнь крымчан, "сводят к нулю последствия украинских блокад и западных санкций".
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