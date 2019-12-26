Левандовски обошел Месси и признан лучшим бомбардиром 2019 года

11:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Роберт Левандовски признан лучшим бомбардиром 2019 года. Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Польши по футболу обошёл форварда «Барселоны» и аргентинской команды Лионеля Месси.

Как пишет издание Marca, Левандовски принял участие в 59 матчах, в которых отметился 54 голами. На счету Месси — 50 забитых мячей в 58 играх за год.

Тройку лидеров замыкает французский нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе. В 49 встречах он забил 44 мяча. Говорит Москва