РФ ответит на недружественные выпады США, если они продолжатся - Лавров

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва будет и далее отвечать на недружественные выпады со стороны Вашингтона, если они продолжатся. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС по итогам года.

"Будем и далее отвечать на недружественные выпады, если они продолжатся с американской стороны, - сказал глава МИД РФ. - Тем не менее полагаем, что было бы неправильно откладывать на неопределенное время решение важных для наших стран и всего мира проблем".