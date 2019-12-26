В Индии слон отогнал людей и съел приготовленную для пикника еду
12:05 26.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Индии слон прогнал людей с пикника и съел всю еду. Это произошло в тигрином питомнике Симлипал на севере штата Орисса.
Молодой слон по кличке Баблу выбежал на поляну, встал на покрывало и начал есть продукты. Происходящее сняли на камеру люди, которых он прогнал с пикника. Через некоторые время погонщикам удалось успокоить слона и отвести его в сторону.
Как пишет индийская пресса, погонщики раньше неоднократно приводили Баблу на пикники и за деньги позволяли отдыхающим играть с ним и фотографироваться. Говорит Москва
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