В Индии слон отогнал людей и съел приготовленную для пикника еду

12:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Индии слон прогнал людей с пикника и съел всю еду. Это произошло в тигрином питомнике Симлипал на севере штата Орисса.

Молодой слон по кличке Баблу выбежал на поляну, встал на покрывало и начал есть продукты. Происходящее сняли на камеру люди, которых он прогнал с пикника. Через некоторые время погонщикам удалось успокоить слона и отвести его в сторону.

Как пишет индийская пресса, погонщики раньше неоднократно приводили Баблу на пикники и за деньги позволяли отдыхающим играть с ним и фотографироваться. Говорит Москва