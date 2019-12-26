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Потанин возглавил рейтинг самых разбогатевших в 2019 г. миллиардеров РФ по версии Forbes

12:20 26.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Журнал "Форбс" составил рейтинг самых разбогатевших российских миллиардеров в 2019 году, его возглавил предприниматель Владимир Потанин.

По оценке Forbes, Потанин за 2019 год увеличил свое состояние на $7,8 млрд, в основном благодаря акциям "Норникеля" (владеет 30%), которые приблизились к отметке 20 тыс. рублей за штуку (12,5 тыс. рублей год назад). Его общее состояние теперь оценивается в $23,8 млрд.

В пятерку самых успешных бизнесменов России также вошли Леонид Михельсон (прирост за год на $5,9 млрд до $27 млрд), Вагит Алекперов (на $5,3 млрд до $23,8 млрд), Геннадий Тимченко (на $4,1 млрд до $22,7 млрд) и Алексей Мордашов (на $3,8 млрд до $20,2 млрд).

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