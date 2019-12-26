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Госсекретарь США намерен в январе посетить Белоруссию - СМИ

12:32 26.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

СМИ узнали о планах госсекретаря США приехать в Белоруссию в январе. В начале осени замглавы Госдепа по политическим вопросам Дэвид Хейл провёл переговоры с Александром Лукашенко.

Тогда американский чиновник заявил, что Вашингтон готов обсуждать дальнейшие шаги по ослаблению санкций против Минска в обмен на прогресс в республике в области демократии.

О подготовке визита Майка Помпео пишет журнал Foreign Policy.  Говорит Москва

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