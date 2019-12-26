«ДомКлик» от Сбербанка
12:08 26.12.2019
Кредитная организация запустила уникальный сервис для выбора подходящей квартиры.
Сервис ДомКлик от Сбербанка усовершенствовал поиск квартир на вторичном рынке. Теперь объявления от разных продавцов или агентств недвижимости о продаже одной и той же квартиры группируются в одной карточке на DomClick. ru.
Специальный алгоритм автоматически определяет одно главное объявление, приоритет отдается предложениям от собственников. Ниже показываются копии этого объявления от других продавцов. Потенциальный покупатель видит все предложения о продаже квартиры, может сравнить их и выбрать самый выгодный вариант по цене и другим условиям.
«Квартира на вторичном рынке – это всегда один уникальный объект, при этом продавать ее могут сразу несколько продавцов, - говорит директор дивизиона «ДомКлик» Николай Васев. - Теперь вместо десятков одинаковых объявлений покупатель видит только конкретную квартиру и все предложения о её продаже. Это позволит из огромного количества похожих объявлений выбрать наиболее подходящее».
А.Р.
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