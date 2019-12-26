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НОВОСТИ

«ДомКлик» от Сбербанка

12:08 26.12.2019

Кредитная организация запустила уникальный сервис для выбора подходящей квартиры.

Сервис ДомКлик от Сбербанка усовершенствовал поиск квартир на вторичном рынке. Теперь объявления от разных продавцов или агентств недвижимости о продаже одной и той же квартиры группируются в одной карточке на DomClick. ru.

Специальный алгоритм автоматически определяет одно главное объявление, приоритет отдается предложениям от собственников.   Ниже показываются копии этого объявления от других продавцов. Потенциальный покупатель видит все предложения о продаже квартиры, может сравнить их и выбрать самый выгодный вариант по цене и другим условиям.

«Квартира на вторичном рынке – это всегда один уникальный объект, при этом продавать ее могут сразу несколько продавцов, - говорит директор дивизиона «ДомКлик» Николай Васев. - Теперь вместо десятков одинаковых объявлений покупатель видит только конкретную квартиру и все предложения о её продаже. Это позволит из огромного количества похожих объявлений выбрать наиболее подходящее». 

А.Р. 


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