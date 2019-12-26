Решений по облегчению налогового бремени малоимущих нет, но варианты обсуждаются - Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Никакие решения, связанные с облегчением налогового бремени для малоимущих, не принимались, но такие варианты обсуждаются. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Предметных таких разговоров или решений на этот счет не существует, - сказал он. - Что касается обсуждения каких- то сценариев и вариантов, оно ведется на постоянной основе".