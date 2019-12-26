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В Москве курсант задержал в метро женщину с ножом

13:05 26.12.2019 Источник: Lenta.ru

Курсант университета МВД России задержал женщину, которая устроила поножовщину в московском метро. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отмечается, что Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине, после чего попыталась скрыться. Курсант бросился за злоумышленницей и задержал ее.

Пострадавшей при нападении понадобилась помощь медиков. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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