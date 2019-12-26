У РФ есть мощности для завершения "Северного потока - 2" в обозримой перспективе - Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль рассчитывает, что строительство "Северного потока - 2" будет завершено "чем раньше, тем лучше". Об этом в четверг заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть определенные мощности, которые позволяют надеяться на то, что удастся завершить работу в обозримой перспективе", - сказал представитель Кремля. Он не стал говорить, о каком конкретном сроке может идти речь. "Чем раньше, тем лучше", - подчеркнул Песков.