У РФ есть мощности для завершения "Северного потока - 2" в обозримой перспективе - Песков
14:00 26.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль рассчитывает, что строительство "Северного потока - 2" будет завершено "чем раньше, тем лучше". Об этом в четверг заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Есть определенные мощности, которые позволяют надеяться на то, что удастся завершить работу в обозримой перспективе", - сказал представитель Кремля. Он не стал говорить, о каком конкретном сроке может идти речь. "Чем раньше, тем лучше", - подчеркнул Песков.
НОВОСТИ
- 13:32 26.12.2019
- Опрос выяснил важнейшие события уходящего года по мнению россиян
- 13:20 26.12.2019
- В Москве задержан Алексей Навальный
- 13:16 26.12.2019
- Благодаря МЦД пассажиры сэкономили уже почти 100 млн рублей
- 13:05 26.12.2019
- В Москве курсант задержал в метро женщину с ножом
- 13:00 26.12.2019
- Решений по облегчению налогового бремени малоимущих нет, но варианты обсуждаются - Песков
- 12:32 26.12.2019
- Госсекретарь США намерен в январе посетить Белоруссию - СМИ
- 12:20 26.12.2019
- Потанин возглавил рейтинг самых разбогатевших в 2019 г. миллиардеров РФ по версии Forbes
- 12:08 26.12.2019
- «ДомКлик» от Сбербанка
- 12:07 26.12.2019
- В кино со скидкой? Легко. Сбербанк поможет
- 12:05 26.12.2019
- В Индии слон отогнал людей и съел приготовленную для пикника еду
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать