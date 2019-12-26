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Опрос выяснил важнейшие события уходящего года по мнению россиян

13:32 26.12.2019 Источник: РБК

Самым важным событием уходящего года для россиян стала пенсионная реформа и ее последствия, следует из опроса Левада-центра (есть у РБК). Так считают 44% респондентов. Второе и третье места в рейтинге главных событий заняли лесные пожары в Сибири (38%) и летнее наводнение в Иркутской области (30%).

Помимо природных катаклизмов участники опроса отметили также открытие железнодорожной части Крымского моста (29%), участие России в войне в Сирии (24%), допинговый скандал (21%) и гибель моряков на подлодке в Баренцевом море (21%). Также в список крупнейших событий, по мнению респондентов опроса, попали победа Владимира Зеленского на президентских выборах и его переговоры с Владимиром Путиным, выборы и протесты, пожар в соборе Норт-Дам, убийства девочки в Саратове и аспирантки в Санкт-Петербурге, «московское дело», прекращение авиасообщения с Грузией, обсуждение законопроекта о домашнем насилии.

В этом опросе можно было выбрать один или несколько предложенных ответов или дать свой. Опрос был проведен 12–18 декабря среди 1608 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах 50 регионов методом личного интервью. Статистическая погрешность составляет не более 3,4%.

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