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В Москве задержан Алексей Навальный

13:20 26.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранители проводят обыск в московском офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и задержали его основателя Алексея Навального. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

"Сейчас в ФБК проходят обыски, Навальный задержан. Остальных сотрудников пока отпустили", - сказала она. Адвокат директора ФБК Ивана Жданова Владимир Воронин подтвердил информацию об обысках. "Да, я знаю что они проходят, но большей информацией не владею",- сказал он в беседе с ТАСС.

Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

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