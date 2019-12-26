В Москве задержан Алексей Навальный

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранители проводят обыск в московском офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и задержали его основателя Алексея Навального. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

"Сейчас в ФБК проходят обыски, Навальный задержан. Остальных сотрудников пока отпустили", - сказала она. Адвокат директора ФБК Ивана Жданова Владимир Воронин подтвердил информацию об обысках. "Да, я знаю что они проходят, но большей информацией не владею",- сказал он в беседе с ТАСС.

Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.