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Трое экс-полицейских осуждены за изнасилование дознавательницы в Уфе

14:12 26.12.2019 Источник: Интерфакс

Кировский суд Уфы в четверг вынес приговор трем бывшим полицейским по делу об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции.

"Салавата Галиева, Эдуарда Матвеева, Павла Яромчука (...) признать виновными по ч.2 ст.131 (изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), ст.132 ч.2 п.а УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой", - сказал судья.

Галиев и Матвеев приговорены к 7 годам общего режима, Яромчук - к 6 годам общего режима.

Кроме того, суд постановил взыскать с троих подсудимых 3 млн рублей солидарно в счёт морального вреда.

"Взыскать 3 млн рублей солидарно, в удовлетворении остальных требований отказать", - сказал судья.

До вступления в силу приговора осужденные останутся под домашним арестом. Суд при вынесении учел срок содержания осужденных под стражей и домашнего ареста при вынесении приговора.

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