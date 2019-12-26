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В Минске задержали организатора акции против углубления интеграции с Россией

14:32 26.12.2019 Источник: Интерфакс

Сопредседателя оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" (БХД) Павла Северинца, выступавшего одним из организаторов декабрьских акций против углубления интеграции Белоруссии и России, задержан в четверг в Минске.

"Политик Павел Северинец, который является организатором декабрьских акций против интеграции с Россией, 26 декабря снова задержан. (...) Известно, что увезли его в РУВД Центрального района", - сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

В четверг в суде Фрунзенского района оппозиционера должны были судить за призыв к участию в первой акции против интеграции, которая прошла 7 декабря. "Прошел ли суд без него - пока неизвестно", - отметили правозащитники.

Ранее Северинец уже был приговорен к 15 суткам ареста за организацию акции протеста в тот день, но пока не отбывал наказание.

По информации правозащитников, в четверг также начались суды над участниками массовых акций, которые прошли в Минске 7 и 8 декабря. На этот день запланировано более 15 судебных заседаний.

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