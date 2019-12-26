Россия и Украина начали переговоры по газу в Вене
15:00 26.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия и Украина приступили к переговорам по газу в Вене в рамках уже достигнутых 20 декабря договоренностей. Об этом журналистам сообщил представитель "Газпрома".
"В Вене начались российско-украинские переговоры по газу в соответствии с протоколом от 20 декабря", - сказал он.
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