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Россия и Украина начали переговоры по газу в Вене

15:00 26.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Украина приступили к переговорам по газу в Вене в рамках уже достигнутых 20 декабря договоренностей. Об этом журналистам сообщил представитель "Газпрома".

"В Вене начались российско-украинские переговоры по газу в соответствии с протоколом от 20 декабря", - сказал он.

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