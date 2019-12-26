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НОВОСТИ

Навальный сообщил, что его не задержали, а выдворили из офиса

15:12 26.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Алексея Навального отпустили после визита силовиков в Фонд борьбы с коррупцией. «Последние новости: задержанных нет. Меня просто силой выволокли из офиса», — написал политик в своём Twitter.

Ранее сообщалось, что в Фонде борьбы с коррупцией проводятся обыски. В соцсетях появилось видео, как силовики спиливают дверь болгаркой, прежде чем войти в помещение. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщала, что в этот момент в офисе находились 40 человек.

С августа СКР расследует уголовное дело против Фонда борьбы с коррупцией по статье об отмывании денег. Периодически в офисах ФБК проводятся обыски.  Говорит Москва

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