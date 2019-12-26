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Президент Молдавии опроверг слухи о тайных переговорах с Москвой по Приднестровью

15:32 26.12.2019 Источник: Интерфакс

Президент Молдавии Игорь Додон назвал спекуляциями утверждения в местных СМИ о том, что он якобы ведет тайные переговоры по поводу урегулирования приднестровского конфликта.

"Кроме переговоров в формате "5+2", которые идут открыто, нет других переговоров. Ничего нет, успокойтесь, люди добрые. Не будет Додон с Путиным обсуждать приднестровское урегулирование. И ничего не может быть реализовано без согласия международного сообщества - ЕС, США, ОБСЕ, Украины, которые являются частью переговорного процесса. Это спекуляции, которые нужно исключить", - заявил он в интервью Europa libera ("Свободная Европа") в четверг.

По его словам, "эти спекуляции всегда будут, так как они вписываются в контекст политической борьбы в Молдавии".

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