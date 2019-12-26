В Кемерове установлен всероссийский рекорд по массовому шествию Дедов Морозов

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главный российский Дед Мороз из Великого Устюга возглавил самое массовое в стране шествие новогодних волшебников в Кемерове, в котором приняли участие 1,279 тыс. человек со всей Кемеровской области в костюмах Дедов Морозов. Всероссийский рекорд установлен в 20-градусный мороз и зафиксирован экспертом книги рекордов России.

"Состоялся рекорд в преддверии праздника: было зафиксировано 1279 участников Дедов Морозов в кафтанах во всей амуниции праздничной, прошедших по центральной площади в Кемерове. Были среди участников и женщины, которых можно было узнать под гримом", - сказала журналистам эксперт книги рекордов России Юлия Пронина, пояснив, что ранее подобный рекорд в стране не фиксировался.

Она добавила, что главным условием для участников парада Дедов Морозов было наличие полного комплекта праздничной амуниции - кафтана и шапки, посоха и белой бороды. После регистрации нарядная колонна Дедов Морозов прошла по центральным улицам Кемерова, где из-за парада даже временно перекрыли автомобильное движение.

Шествие продолжалось почти в течение часа и завершилось у новогодней елки на центральной площади Кемерова.