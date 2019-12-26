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Оппозиция в Черногории призвала к блокаде улиц и дорог в знак протеста против законопроекта о свободе вероисповедания

16:12 26.12.2019 Источник: Эхо Москвы

В Черногории оппозиция призвала к блокаде улиц и дорог в знак протеста против законопроекта о свободе вероисповедания.

Из-за акции протеста, которая планируется сегодня в Подгорице, усилены меры безопасности. Центр города заблокировали около тысячи полицейских. Президент Черногории Мило Джуканович обвинил сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Он заявил, что будет добиваться автокефалии для черногорской церкви по примеру Украины.  Эхо Москвы

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